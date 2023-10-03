Жители Карелии позарились на 7 упаковок семечек, брюки, ботинки и алкоголь

Жители республики атаковали магазины Петрозаводска, Костомукши и Питкяранты, в некоторых даже били стекла.

В минувшие выходные в гипермаркете Петрозаводска росгвардейцы задержали 35-летнего горожанина, который без оплаты пронес через кассу мужские ботинки, брюки и 7 упаковок семечек. Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.

В Сортавальском районе группа задержания пресекла попытку кражи алкоголя – нарушителем оказался 34-летний мужчина.

В Костомукше молодой человек ночью забрался в сетевой магазин, разбив стекло. Злоумышленника обнаружили росгвардейцы, которые патрулировали улицы. Они заметили мужчину, когда тот крал товар.



Росгвардейцы всех задержанных доставили в отделения полиции.