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Жители Карелии пожаловались на загрязненную реку (ФОТО)

Новости. Общество
13:15, 31 Августа 2020
фото: © Пресс-служба ОНФ Карелии
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Жители села Другая Река отметили , что качество воды в речке могло ухудшиться из-за действующего в населенном пункте карьера, сообщили в пресс-службе ОНФ Карелии.

На мутную жидкость, которой периодически наполняется река Другая, пожаловались местные жители.

Люди забеспокоились о безопасности не только детей, купающихся здесь, но и о состоянии Онежского озера, в которое она впадает.

По информации министерства природных ресурсов и экологии республики, в пробах воды специалисты обнаружили взвешенные вещества. Однако причину их появления еще предстоит выяснить. Проверка продолжается.

На днях активисты ОНФ провели рейд в селе Другая Река, чтобы визуально оценить качество воды в речке. Если в начале поселения она была слегка мутновата, то в месте впадения в Онежское озеро водный поток абсолютно прозрачен.

Жители села не первый раз обращаются к общественникам с этой проблемой. В октябре 2019 года по их жалобам активисты ОНФ просили Минприроды РК провести соответствующую проверку. 

А в начале 2020 года специалисты Росприроднадзора совместно с экспертами аккредитованной лаборатории вновь взяли пробы воды в реке Другая, которые показали, что превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам в пробах природный воды не зафиксировано.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-31 14:26:23
Самобытные полагают, что для ихних пенсий и иных благ цивилизации природные ресурсы добывают на Луне. Подальше от самобытной деревенской тишины и запаха навоза.
zanoza
2020-08-31 14:41:44
новый, похоже на то, что на Луне, судя по размеру пенсий и условий жизни.
Беня
2020-08-31 15:12:52
Пенс, отцепись от нового :)
новый
2020-08-31 13:31:48
А мутную воду из своих бань явно не в септики утилизируют. Надо там туристических баз для масквичей понастроить.
zanoza
2020-08-31 13:51:07
новый, и пусть твои москвичи дышат каменной пылью с карьера.
Гость
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