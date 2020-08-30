Жители Карелии пожаловались на загрязненную реку (ФОТО)

Жители села Другая Река отметили , что качество воды в речке могло ухудшиться из-за действующего в населенном пункте карьера, сообщили в пресс-службе ОНФ Карелии.

На мутную жидкость, которой периодически наполняется река Другая, пожаловались местные жители.

Люди забеспокоились о безопасности не только детей, купающихся здесь, но и о состоянии Онежского озера, в которое она впадает.

По информации министерства природных ресурсов и экологии республики, в пробах воды специалисты обнаружили взвешенные вещества. Однако причину их появления еще предстоит выяснить. Проверка продолжается.

На днях активисты ОНФ провели рейд в селе Другая Река, чтобы визуально оценить качество воды в речке. Если в начале поселения она была слегка мутновата, то в месте впадения в Онежское озеро водный поток абсолютно прозрачен.

Жители села не первый раз обращаются к общественникам с этой проблемой. В октябре 2019 года по их жалобам активисты ОНФ просили Минприроды РК провести соответствующую проверку.

А в начале 2020 года специалисты Росприроднадзора совместно с экспертами аккредитованной лаборатории вновь взяли пробы воды в реке Другая, которые показали, что превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам в пробах природный воды не зафиксировано.