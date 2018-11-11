Жители Карелии предпочли переехать в Дагестан

В Махачкале переселенцы, в том числе из Карелии, получили сертификаты на жилье.

Как сообщает портал Северного Кавказа, по словам замглавы Махачкалы Мурада Алиева, общая сумма сертификатов составляет более 20 млн рублей. С помощью этих государственных средств семьи, оставшиеся без крова после распада СССР и Первой чеченской войны 1994-96 гг. смогут приобрести жилье.

"Одна из обладательниц сертификата рассказала, что вместе с супругом–инвалидом – она перебралась в Дагестан из далекой Карелии. Самостоятельно купить квартиру малоимущая семья не могла. Всего в этот раз сертификаты получили семь семей, проживающие в республике", - говорится в сообщении.