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Новости. Общество
09:44, 11 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Жители Карелии предпочли переехать в Дагестан

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В Махачкале переселенцы, в том числе из Карелии, получили сертификаты на жилье.

Как сообщает портал Северного Кавказа, по словам замглавы Махачкалы Мурада Алиева, общая сумма сертификатов составляет более 20 млн рублей. С помощью этих государственных средств семьи, оставшиеся без крова после распада СССР и Первой чеченской войны 1994-96 гг. смогут приобрести жилье.

"Одна из обладательниц сертификата рассказала, что вместе с супругом–инвалидом – она перебралась в Дагестан из далекой Карелии. Самостоятельно купить квартиру малоимущая семья не могла. Всего в этот раз сертификаты получили семь семей, проживающие в республике", - говорится в сообщении.

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