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Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

Новости. Общество
09:10, 12 Июля 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном Оперштабе.

Как сообщили в Оперштабе, за сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 864 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, ранее сообщалось, что всех переболевших коронавирусной инфекцией в Карелии будут отправлять на реабилитацию

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