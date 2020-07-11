Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном Оперштабе.

Как сообщили в Оперштабе, за сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 864 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, ранее сообщалось, что всех переболевших коронавирусной инфекцией в Карелии будут отправлять на реабилитацию.