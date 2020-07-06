Переболевших коронавирусом жителей Карелии отправят на реабилитацию

В Карелии организуют реабилитационную помощь для пациентов, которые перенесли коронавирусную пневмонию.

Как сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом, об этом в ходе прямой линии рассказал главный врач петрозаводской поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер.



В медучреждении с 1983 года работает центр реабилитации: здесь проходят восстановительное лечение больные с различными двигательными и речевыми нарушениями, перенесшие тяжелые травмы и операции. Сейчас здесь разработали и передали в Минздрав Карелии план проведения реабилитационных мероприятий и для пациентов, которые перенесли коронавирусную пневмонию.



Первый, ранний, этап реабилитации сегодня уже проводится в монопрофильном центре лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн и в ковид-отделениях республики.



- На втором этапе мы планируем подключить Пряжинскую центральную районную больницу и два санатория, "Марциальные воды" и "Белые ключи". Направлять туда больных на восстановительное лечение будут только после двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, то есть при выздоровлении от инфекции. Реабилитация будет направлена на восстановление дыхательной функции пациентов, - рассказал Аркадий Рутгайзер.



Пациенты, которые перенесли пневмонию средней степени тяжести и тяжелую, смогут получить помощь в Респираторном центре на базе Республиканской больницы. Здесь будут проверять функцию легких, степень поражения дыхательной функции, контроль за эффективностью реабилитации и восстановления функции дыхания. Затем пациенты смогут пройти восстановительное лечение уже в реабилитационном центре поликлиники №2 или в медучреждениях по месту жительства с периодическим контролем эффективности в Респираторном центре.