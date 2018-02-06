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Новости. Общество
12:23, 06 Февраля 2018

Жители Карелии продолжают ввозить через границу продукты сверх нормы и без разрешения

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Петрозаводчанам пришлось вернуть в Финляндию купленную рыбу и молочную продукцию.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 31 января жительница Петрозаводска, следуя из Финляндии через международный автомобильный пунктпропуска "Вяртсиля", везла в ручной клади подконтрольный госветнадзору груз – 2 заводские вакуумные упаковки со свежей непотрошеной рыбой (лосось) общим весом 3 кг 800 г. На упаковках с рыбой имелась информация и маркировка завода-изготовителя, целостность упаковок не была нарушена. Однако груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя, необходимых для ввоза сырой продукции животного происхождения. Владелица продукции объяснила свое нарушение незнанием о запрете ввозить сырую животноводческую продукцию без соответствующих документов.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, продукция возвращена на сопредельную территорию.

На следующий день, 1 февраля, в пункте пропуска "Вяртсиля" в ходе досмотра ручной клади физического лица, следовавшего из Финляндии в Российскую Федерацию, госинспектором отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора обнаружил 11 кг 450 г готовой продукции животного происхождения.

Житель Петрозаводска перевозил в багажном отделении автомобиля продукцию производства Финляндии, вес которой превысил установленную норму (5 кг). Сверх нормы ввозились: 5 упаковок сыра Oltermani Alkuperainen (5,15 кг), 10 упаковок масла сливочного «VOI» (5,05 кг), 1 упаковка сыра Valio Arki Juusto (1,25 кг). По причине превышения нормы ввоза на одно физическое лицо, отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и необходимых ветеринарных сопроводительных документов продукция возвращена в Финляндию. По факту выявления нарушения госинспектором Управления составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В ведомстве напоминают, что без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара разрешен ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-06 13:28:35
Как правители не понимают, что этим людям любые законы, противоречащие их природным инстинктам, чужды и добровольно выполняться не будут.
циник
2018-02-06 13:59:30
кир, Задолбал! Это обычные люди, которые занимаются контрабандой. Во все времена они были. В Пиндостан до сих пор ввозят на самолетах, вертолетах и подводных лодках из Колумбии.))))
Кстати, самобытные, как насчет подводных лодок? Чухня недалеко, самоделкиных навалом. Вперед.
Orava
2018-02-06 17:42:36
циник, ты сам чушок савковый
циник
2018-02-06 18:25:47
Orava, Че, планы насчет подлодки раскрыл? Хе-хе-хе... Ну извиняй, чухонец (((
кир
2018-02-06 15:45:43
циник, мне самому тошно и тебя задолбал. Ох, нехорошо.((
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