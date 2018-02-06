Жители Карелии продолжают ввозить через границу продукты сверх нормы и без разрешения

Петрозаводчанам пришлось вернуть в Финляндию купленную рыбу и молочную продукцию.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 31 января жительница Петрозаводска, следуя из Финляндии через международный автомобильный пунктпропуска "Вяртсиля", везла в ручной клади подконтрольный госветнадзору груз – 2 заводские вакуумные упаковки со свежей непотрошеной рыбой (лосось) общим весом 3 кг 800 г. На упаковках с рыбой имелась информация и маркировка завода-изготовителя, целостность упаковок не была нарушена. Однако груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя, необходимых для ввоза сырой продукции животного происхождения. Владелица продукции объяснила свое нарушение незнанием о запрете ввозить сырую животноводческую продукцию без соответствующих документов.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, продукция возвращена на сопредельную территорию.

На следующий день, 1 февраля, в пункте пропуска "Вяртсиля" в ходе досмотра ручной клади физического лица, следовавшего из Финляндии в Российскую Федерацию, госинспектором отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора обнаружил 11 кг 450 г готовой продукции животного происхождения.

Житель Петрозаводска перевозил в багажном отделении автомобиля продукцию производства Финляндии, вес которой превысил установленную норму (5 кг). Сверх нормы ввозились: 5 упаковок сыра Oltermani Alkuperainen (5,15 кг), 10 упаковок масла сливочного «VOI» (5,05 кг), 1 упаковка сыра Valio Arki Juusto (1,25 кг). По причине превышения нормы ввоза на одно физическое лицо, отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и необходимых ветеринарных сопроводительных документов продукция возвращена в Финляндию. По факту выявления нарушения госинспектором Управления составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В ведомстве напоминают, что без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара разрешен ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.