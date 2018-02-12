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Новости. Общество
06:40, 12 Февраля 2018

Жители Карелии произвели впечатление на полпреда Путина

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Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов побывал в Карелии с рабочей поездкой и отметил роль населения в "успехах республики".

"В целом, если говорить о развитии республики, очень много хороших подвижек вперед. Это и индекс промышленного производства, и строительство, и дороги. По качеству дорог Карелия вошла в первую пятерку по Северо-Западному федеральному округу", - сказал Беглов.

При этом он пояснил, что "успехи, которые достигнуты в республике", создаются "руками жителей Карелии".

"Хотел бы поблагодарить местных жителей за упорный, созидательный труд и за успехи, которые есть. Есть на что посмотреть, есть за что порадоваться", - добавил полпред.

По словам Александра Беглова, именно жители Карелии произвели на него самое большое впечатление во время поездки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-02-12 08:49:21
"Это и индекс промышленного производства, и строительство, и дороги. По качеству дорог Карелия вошла в первую пятерку по Северо-Западному федеральному округу"

Это он финскую Карелию имел в виду или откушал C2H5OH в столовой Карелиястата? Свозили бы товарисча до Суоярви или до Вознесенья, чтобы ерундой не болтал.
йошкин кот
2018-02-12 06:57:43
Министерство изобилия и Министерство правды...
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