Жители Карелии произвели впечатление на полпреда Путина

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов побывал в Карелии с рабочей поездкой и отметил роль населения в "успехах республики".

"В целом, если говорить о развитии республики, очень много хороших подвижек вперед. Это и индекс промышленного производства, и строительство, и дороги. По качеству дорог Карелия вошла в первую пятерку по Северо-Западному федеральному округу", - сказал Беглов.

При этом он пояснил, что "успехи, которые достигнуты в республике", создаются "руками жителей Карелии".

"Хотел бы поблагодарить местных жителей за упорный, созидательный труд и за успехи, которые есть. Есть на что посмотреть, есть за что порадоваться", - добавил полпред.

По словам Александра Беглова, именно жители Карелии произвели на него самое большое впечатление во время поездки.