Жители Карелии рассказывают, почему они выбрали отечественный кроссовер

Официальный дилер LADA салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный автомобиль с хорошей проходимостью.

Отечественные автомобили являются одними из самых востребованных у жителей России. Как сообщает автомобильный портал "Колеса", две отечественных модели – LADA Granta и Vesta – располагаются соответственно на втором и третьем местах ТОП-25 (их опережает только "кореец" KIA Rio). Эти модели хорошо знакомы россиянам и успешно зарекомендовали себя. Компактный высокий хетчбэек LADA XRAY известен чуть меньше, однако и он вошел в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей 2017 года, заняв 9-е место.

О качествах этой машины – в нашем материале.