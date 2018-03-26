Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:58, 26 Марта 2018

Жители Карелии рассказывают, почему они выбрали отечественный кроссовер

По теме

Самые довольные финны живут в Кауниайнене и Куопио
26.03.18 17:40
Мэрия Петрозаводска проконсультирует горожан по вопросам социальной защиты
26.03.18 17:20
ВИДЕО: Молодые люди на иномарках устроили дрифт в центре Петрозаводска
26.03.18 16:55
Все новости
Загрузка...

Официальный дилер LADA салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный автомобиль с хорошей проходимостью.

Отечественные автомобили являются одними из самых востребованных у жителей России. Как сообщает автомобильный портал "Колеса", две отечественных модели – LADA Granta и Vesta – располагаются соответственно на втором и третьем местах ТОП-25 (их опережает только "кореец" KIA Rio). Эти модели хорошо знакомы россиянам и успешно зарекомендовали себя. Компактный высокий хетчбэек LADA XRAY известен чуть меньше, однако и он вошел в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей 2017 года, заняв 9-е место.

О качествах этой машины – в нашем материале.

По теме

Самые довольные финны живут в Кауниайнене и Куопио
26.03.18 17:40
Мэрия Петрозаводска проконсультирует горожан по вопросам социальной защиты
26.03.18 17:20
ВИДЕО: Молодые люди на иномарках устроили дрифт в центре Петрозаводска
26.03.18 16:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-26 14:34:31
Позабавила девушка: " раньше дворы и поребрики меня всегда смущали, теперь я их не замечаю".
Сеня
2018-03-26 14:04:47
...потому что денег на другое нет . Всё в Карелии проедается и разворовывается чиновниками.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 92
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
Сегодня 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 16:56
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»