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Жители Карелии смогут рассказать зампрокурору о нарушении прав при расселении "аварийки"

Новости. Общество
07:25, 22 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Заместитель прокурора республики проведет тематический прием граждан по вопросам соблюдения жилищных прав при расселении аварийного жилья.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, 25 сентября Василий Юрьевич Шевченко проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения прав при расселении "аварийки".

Время и место проведения приема:

- с 10.00 до 12.00 – жители Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов (в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур);

- с 12.00 до 13.00 – жители Петрозаводска и Прионежского района в здании прокуратуры республики ( Петрозаводск, ул. Г. Титова, 4).

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства и к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению (тел. (8-8142) 717-893).

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