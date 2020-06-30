Прямая трансляция: Жители Карелии смогут следить за ходом голосования по поправкам к Конституции

Сегодня, 1 июля, в основной день Общероссийского голосования по изменению Конституции будет организована прямая трансляция работы информационно-ситуационного центра и онлайн-включения с участков.

В основной день голосования по изменению Конституции, - 1 июля журналисты, политологи и общественники будут следить за ходом голосования в информационно-ситуационном центре.



Он откроется в Петрозаводске в "Точке кипения" на проспекте Ленина, 31. Ведущие центра – главный редактор сайта "Республика", региональный координатор Ассоциации СМИ Северо-Запада Ирина Добродей, политолог, журналист, блогер, зампредседателя Общественной палаты РК Анатолий Цыганков.



С 11.00 участники ситуационного центра будут делиться оперативной информацией и мнениями о ходе голосования. Запланированы прямые включения с участков.

Онлайн-трансляции будут доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия.

Смотрите прямую трансляцию с 11.00 здесь.