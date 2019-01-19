Жители Карелии смогут увидеть "кровавое" суперлуние

Ранним утром 21 января жители почти всей территории России станут свидетелями кровавого суперлуния.

Наблюдать это явление можно будет с 06.34 до 09.51 по московскому времени.

Суперлунием называют полное лунное затмение, когда Луна оказывается в перигее — близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего кажется больше обычного. Красный оттенок Луна приобретает, когда выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем таким образом, что на нее падает тень от нашей планеты вместе с солнечными лучами красного спектра.

Отмечается, что кровавая суперлуна будет видна в предутренние часы в европейской части России. В западных районах условия для наблюдения будут лучше всего. От начала до конца затмение смогут увидеть жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Мурманской области.

Жители центральных и северных районов страны также станут свидетелями полного лунного затмения.