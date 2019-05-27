Жители Карелии смогут задать специалистам вопросы о выплате пенсии

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В Отделении ПФР по Карелия состоится "горячая линия".
В пресс-службе ОПФР по Карелии сообщили, что "горячая линия" по вопросам организации выплаты пенсий состоится во вторник, 28 мая.
На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации Мария Юрьян.
Звонки принимаются с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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