Жители Карелии сожгли дом женщины ради сокрытия улик

Жители Кеми украли чугунный настил печи, а после сожгли дом пострадавшей для сокрытия улик, сообщили в прокуратуре Карелии.

Двое пьяных мужчин тайно проникли в дом потерпевшей и похитили оттуда чугунный настил дровяной печи с двумя конфорками и крышками в сборе общей стоимостью 1 673 рубля. После чего скрылись с места преступления.

Позже жители Кеми вернулись в дом и решили скрыть следы преступления. Мужчины подожгли диван – в итоге сгорел дом.

Материальный ущерб составил 94 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения.