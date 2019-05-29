Жители Карелии сожгли дом женщины ради сокрытия улик

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Жители Кеми украли чугунный настил печи, а после сожгли дом пострадавшей для сокрытия улик, сообщили в прокуратуре Карелии.
Двое пьяных мужчин тайно проникли в дом потерпевшей и похитили оттуда чугунный настил дровяной печи с двумя конфорками и крышками в сборе общей стоимостью 1 673 рубля. После чего скрылись с места преступления.
Позже жители Кеми вернулись в дом и решили скрыть следы преступления. Мужчины подожгли диван – в итоге сгорел дом.
Материальный ущерб составил 94 тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения.
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