Жители Карелии стали гораздо реже снимать наличные с банковских карт

Жители Карелии в первом полугодии 2020 года почти 99 млн раз воспользовались банковскими картами – это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Банка России - Национального банка по Республике Карелия.

На операции по оплате товаров и услуг пришлась основная доля транзакций по картам — 95%. Наличные деньги с карт граждане снимали реже, чем в первом полугодии 2019 года – количество операций по получению наличных сократилось на 25%. "С одной стороны, в этом году рост онлайн-платежей был связан с режимом самоизоляции – многие граждане в условиях распространения коронавирусной инфекции предпочли совершать покупки и платежи дистанционно," - рассказал управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан. О других причинах роста популярности банковских карт читайте в интернет-газете "Вести Карелии".