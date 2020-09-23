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Жители Карелии стали гораздо реже снимать наличные с банковских карт

Новости. Общество
11:54, 24 Сентября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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Жители Карелии в первом полугодии 2020 года почти 99 млн раз воспользовались банковскими картами – это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Банка России - Национального банка по Республике Карелия.

На операции по оплате товаров и услуг пришлась основная доля транзакций по картам — 95%. Наличные деньги с карт граждане снимали реже, чем в первом полугодии 2019 года – количество операций по получению наличных сократилось на 25%. 

"С одной стороны, в этом году рост онлайн-платежей был связан с режимом самоизоляции – многие граждане в условиях распространения коронавирусной инфекции предпочли совершать покупки и платежи дистанционно," - рассказал управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.   

О других причинах роста популярности банковских карт читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-09-24 12:13:03
Так удобнее и быстрее, не понимаю людей с налом в магазинах
Гость
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