Жители Карелии стали больше покупать продуктов питания и промтоваров

Потребительский спрос в Карелии растет — количество продуктов питания и непродовольственных товаров, проданных в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Карелиястата об итогах работы потребительского рынка республики за январь–июнь 2021 года.

Продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в товарной массе выросли на 4%, а непродовольственных товаров — на 5,5%.

Эти показатели прибавили оптимизма ритейлерам. Опрос руководителей торговых организаций, проведенный Карелиястом, показал, что среди них стало меньше тех, кто ожидает ухудшения ситуации в отрасли. Такой ответ дали всего 3,6% респондентов — вдвое меньше по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся в начале года.