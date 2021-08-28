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Жители Карелии стали больше покупать продуктов питания и промтоваров

Новости. Общество
14:40, 30 Августа 2021
фото: © freepik

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Потребительский спрос в Карелии растет — количество продуктов питания и непродовольственных товаров, проданных в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Карелиястата об итогах работы потребительского рынка республики за январь–июнь 2021 года.

Продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в товарной массе выросли на 4%, а непродовольственных товаров —  на 5,5%.

Эти показатели прибавили оптимизма ритейлерам. Опрос руководителей торговых организаций, проведенный Карелиястом, показал, что среди них стало меньше тех, кто ожидает ухудшения ситуации в отрасли. Такой ответ дали всего 3,6% респондентов — вдвое меньше по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся в начале года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-30 15:25:50
Ельцин тоже клялся под поезд леч
Изя
2021-08-30 15:48:58
Вася, лечь , с мягким знаком пишется . Одни двоечники кругом ))))
Успешный
2021-08-30 15:23:41
Изя, ты ты за 500 дней явлинского или за 400 слабуновой ? :)
Изя
2021-08-30 15:46:54
Успешный, нет у меня кумиров в этой стране )) :) )
Успешный
2021-08-30 14:43:15
Хде заноза ?
Изя
2021-08-30 14:47:40
Успешный, пора выпускать в эфир ?)))
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