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Новости. Общество
09:30, 08 Апреля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Жители Карелии стали чаще покупать кексы и консервы

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Оборот розничной торговли в Карелии в январе-феврале 2019 года составил 18,9 млрд рублей, что на 2,8% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Карелиястат.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в феврале по сравнению с январем вырос объем продаж кондитерских изделий, консервов из рыбы и морепродуктов, свежего картофеля, чая, кофе и других продовольственных товаров.

Что стали чаще покупать из непродовольственных товаров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-08 10:32:51
Беккер подсадил всех на кондитерские изделия :)
Гость
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