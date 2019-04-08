Жители Карелии стали чаще покупать кексы и консервы

Оборот розничной торговли в Карелии в январе-феврале 2019 года составил 18,9 млрд рублей, что на 2,8% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Карелиястат.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в феврале по сравнению с январем вырос объем продаж кондитерских изделий, консервов из рыбы и морепродуктов, свежего картофеля, чая, кофе и других продовольственных товаров.

Что стали чаще покупать из непродовольственных товаров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".