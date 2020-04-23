890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии продлил запрет на работу общественного транспорта до конца апреля
Сегодня 06:40
Хозяйка "Дома куклы" в Петрозаводске распродает свои работы 17
Сегодня 09:37
Водителя лесовоза в Карелии будут судить за смертельное ДТП 1
Сегодня 13:27
Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками 4
Сегодня 11:58
Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42 4
Сегодня 09:15
Заместителей главы Минстроя Карелии отпустили из обсерватора 1
23.04.2020 20:09

Жители Карелии установили видеосервис Wink от "Ростелекома" на 12,5 тысяч устройств

Новости. Экономика
15:16, 24 Апреля 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

За прошедшие 12 месяцев жители республики загрузили приложение Wink для просмотра телевидения, фильмов и сериалов почти 5 тысяч раз.

Суммарное количество устройств, на которых используется видеосервис "Ростелекома", в регионе за год выросло на 66%, превысив отметку в 12,5 тысяч.

Наибольшее количество установок приложения приходится на смартфоны и планшеты с операционной системой Android (38%), а также на телевизоры Samsung с технологией Smart TV (37%). Далее следуют телевизоры LG (11%) и мобильные устройства на базе iOS (9%).

Мультимедийная платформа Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Сервис доступен на любых устройствах – телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах или планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуках и компьютерах (видеопортал wink.rt.ru).

К одной учетной записи Wink можно прикрепить до 5 устройств. Пользователям доступно удобное управление просмотром (функции паузы и перемотки эфира, просмотр ТВ-передач из архива), есть возможность загружать фильмы на смартфон или планшет и смотреть их без интернета.

В настоящее время, когда многие люди вынуждены находиться дома, "Ростелеком" открыл пользователям Wink бесплатный доступ к разнообразному контенту: отечественным фильмам и сериалам, детским мультфильмам, пяти телеканалам о культуре и искусстве. Также сервис предлагает бесплатные видеоматериалы для саморазвития и обучения (спортивные тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видеопутешествия и экскурсии, спектакли, концерты).

"Пользователям Wink доступно более 290 телеканалов, свыше 25 тысяч фильмов и сериалов. Благодаря тарифу „Трансформер“ клиент может сам собрать уникальный пакет и добавить  в него то, что ему действительно хочется смотреть. Кроме того, сейчас, в условиях вынужденной самоизоляции, довольно много контента доступно абсолютно бесплатно сразу же после регистрации. Мы показываем эксклюзивные онлайн-концерты популярных российских исполнителей. Уже состоялись выступления „Арии“, Вадима Самойлова, Полины Гагариной и Тимати, их можно посмотреть в записи. А сегодня в 20.00 пользователей Wink ждет живой концерт легендарной группы "Алиса", – отметил Вячеслав Остроухов, директор по работе с массовым сегментом Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

"Я пользуюсь сервисом Wink уже более полугода, смотрю фильмы, сериалы и передачи о путешествиях. Меня радует большой выбор контента, легкий поиск, интуитивно понятный интерфейс. Удобно, что можно начать смотреть на одном устройстве, а потом продолжить на другом с того же места, где ты остановился", – рассказала Елена Пескова, жительница Петрозаводска.

Приложение Wink доступно для бесплатной загрузки в App Store, Google Play, магазинах приложений Smart TV. Узнать больше о видеосервисе и зарегистрироваться в нем также можно на сайте wink.rt.ru.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»