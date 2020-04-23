Жители Карелии установили видеосервис Wink от "Ростелекома" на 12,5 тысяч устройств

За прошедшие 12 месяцев жители республики загрузили приложение Wink для просмотра телевидения, фильмов и сериалов почти 5 тысяч раз.

Суммарное количество устройств, на которых используется видеосервис "Ростелекома", в регионе за год выросло на 66%, превысив отметку в 12,5 тысяч.

Наибольшее количество установок приложения приходится на смартфоны и планшеты с операционной системой Android (38%), а также на телевизоры Samsung с технологией Smart TV (37%). Далее следуют телевизоры LG (11%) и мобильные устройства на базе iOS (9%).

Мультимедийная платформа Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Сервис доступен на любых устройствах – телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах или планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуках и компьютерах (видеопортал wink.rt.ru).

К одной учетной записи Wink можно прикрепить до 5 устройств. Пользователям доступно удобное управление просмотром (функции паузы и перемотки эфира, просмотр ТВ-передач из архива), есть возможность загружать фильмы на смартфон или планшет и смотреть их без интернета.

В настоящее время, когда многие люди вынуждены находиться дома, "Ростелеком" открыл пользователям Wink бесплатный доступ к разнообразному контенту: отечественным фильмам и сериалам, детским мультфильмам, пяти телеканалам о культуре и искусстве. Также сервис предлагает бесплатные видеоматериалы для саморазвития и обучения (спортивные тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видеопутешествия и экскурсии, спектакли, концерты).

"Пользователям Wink доступно более 290 телеканалов, свыше 25 тысяч фильмов и сериалов. Благодаря тарифу „Трансформер“ клиент может сам собрать уникальный пакет и добавить в него то, что ему действительно хочется смотреть. Кроме того, сейчас, в условиях вынужденной самоизоляции, довольно много контента доступно абсолютно бесплатно сразу же после регистрации. Мы показываем эксклюзивные онлайн-концерты популярных российских исполнителей. Уже состоялись выступления „Арии“, Вадима Самойлова, Полины Гагариной и Тимати, их можно посмотреть в записи. А сегодня в 20.00 пользователей Wink ждет живой концерт легендарной группы "Алиса", – отметил Вячеслав Остроухов, директор по работе с массовым сегментом Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

"Я пользуюсь сервисом Wink уже более полугода, смотрю фильмы, сериалы и передачи о путешествиях. Меня радует большой выбор контента, легкий поиск, интуитивно понятный интерфейс. Удобно, что можно начать смотреть на одном устройстве, а потом продолжить на другом с того же места, где ты остановился", – рассказала Елена Пескова, жительница Петрозаводска.

Приложение Wink доступно для бесплатной загрузки в App Store, Google Play, магазинах приложений Smart TV. Узнать больше о видеосервисе и зарегистрироваться в нем также можно на сайте wink.rt.ru.

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