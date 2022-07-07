Жители Карелии увидят суперлуние

Завтра Суперлуние и самое минимальное расстояние до Луны в 2022 году.

Как сообщается в паблике "Наблюдательная астрономия", 13 июля в 21.37. Луна в очередной раз пройдёт точку полнолуния. Однако это полнолуние будет особенным. Дело в том, что примерно за 9,5 часов до него, наш естественный спутник пройдёт перигей в 357264 км — минимальное расстояние от Земли в 2022 году.

Насколько Луна будет казаться больше и ярче, чем обычно? Её видимый диаметр увеличится примерно на 8% относительно среднего значения и составит 33,4 угл. мин., а яркость возрастёт примерно на 13%. Это не настолько много, чтобы можно было легко заметить.

Наблюдатели, которые отмечают особенно высокие яркость и размеры Луны близ «суперлуния», как правило, знают об этом заранее, из-за чего часто не могут быть полностью объективными. А наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии».