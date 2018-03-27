Жители Карелии в выходные пытались вынести из магазинов продуктов на 12 тысяч рублей
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Несмотря на задержания и наказания, люди продолжают красть продукты из магазинов, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, которые пытались вынести товары на общую сумму более 12,4 тыс. рублей.
На пункты централизованной охраны поступили сигналы о хищениях из торговых залов магазинов. К месту происшествия незамедлительно прибывали экипажи групп задержания вневедомственной охраны. Сотрудниками были предотвращены несколько эпизодов хищений.
В одном из гипермаркетов города Петрозаводска была предотвращена также кража. Злоумышленник пронес через кассовый узел продукты на общую сумму 3,5 тысячи рублей.
Задержанные граждане были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
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