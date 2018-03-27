Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
17:40, 27 Марта 2018

Жители Карелии в выходные пытались вынести из магазинов продуктов на 12 тысяч рублей

По теме

Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии
27.03.18 17:19
Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом
27.03.18 13:51
Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля
27.03.18 10:29
Все новости
Загрузка...

Несмотря на задержания и наказания, люди продолжают красть продукты из магазинов, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, которые пытались вынести товары на общую сумму более 12,4 тыс. рублей.

На пункты централизованной охраны поступили сигналы о хищениях из торговых залов магазинов. К месту происшествия незамедлительно прибывали экипажи групп задержания вневедомственной охраны. Сотрудниками были предотвращены несколько эпизодов хищений.

В одном из гипермаркетов города Петрозаводска была предотвращена также кража. Злоумышленник пронес через кассовый узел продукты на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Задержанные граждане были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

По теме

Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии
27.03.18 17:19
Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом
27.03.18 13:51
Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля
27.03.18 10:29
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
О перспективах карельской оппозиции 3
Как оппозиции в Карелии выбраться из гетто в 2.5%, рассуждает политолог Олег Реут.
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 16:46
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»