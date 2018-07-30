Жители Карелии выразили вотум недоверия "Единой России", президенту и правительству

В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

В минувшую субботу, 28 июля Карелия присоединилась к всероссийской акции протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. В Петрозаводске состоялся второй митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста, на который собралось около 500 участников.

Напомним, первый коммунисты организовали три недели назад, и он оказался самым массовым за последние годы (примерно тысяча человек собралась на Студенческом бульваре). Видимо, это напугало чиновников, и власти сделали все, чтобы сорвать акцию протеста. Однако им это не удалось.

Администрация Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг на площади Кирова, пояснив, что в субботу на этом месте будет проводиться ремонт. Чиновники в ультимативной форме потребовали, чтобы народ шел протестовать в гайд-парк на набережной Онежского озера, в устье Лососинки.

Чтобы изобразить на площади Кирова ремонт, чиновники послали туда с утра 28 июля поливальную машину. Когда горожане стали собираться на митинг, их встречали там полицейские патрули, а поливалка демонстративно окатывала брызгами. Лидер КПРФ в Карелии и депутат Заксобрания Евгений Ульянов заявил, что власти отказали в проведении митинга по надуманным причинам:

"Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся - по кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им место, - в болоте! В том болоте, в котором мы все теперь живем", - сказал Ульянов.

Собравшиеся на площади несколько сотен горожан в сопровождении полиции отправились на площадку около Онежской набережной в устье реки Лососинка, где располагается гайд-парк. В итоге на акцию против повышения пенсионного возраста собралось почти полтысячи человек. Многие из них принесли флаги и самодельные транспаранты с лозунгами: "Я не хочу умереть на работе!", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом", "Пенсия в гробу не нужна никому", "Мы против пенсионной реформы".

Высказаться дали всем желающим, и люди не сдерживали эмоций. Практически все выступавшие говорили о том, что на самом деле пенсионная реформа обернется тем, что миллионы россиян до пенсии не доживут. И сейчас государство в лице Путина, Медведева и "Единой России" идет на обман – по сути, отбирает пенсию у жителей страны и грабит людей. Это ни что иное как геноцид собственного народа. Если законопроект будет принят, в стране появятся миллионы безработных нищих людей предпенсионного возраста, у которых не будет ничего – ни зарплаты, ни пенсии.

Участники митинга против повышения пенсионного возраста выразили вотум народного недоверия партии "Единая Россия", президенту Путину и потребовали отставки правительства Медведева и роспуска Государственной Думы. Все эти требования вошли в резолюцию, которую приняли единогласно.

"Мы четко видим только одно – желание властей забрать у народа триллионы рублей и одновременно заставить нас работать до самой смерти и при этом платить налоги. Более подлого решения невозможно себе представить. Забыты все обещания, которые были даны перед выборами президентом России и высшими чиновниками.

Мы выражаем вотум народного недоверия партии "Единая Россия", депутатам всех уровней от "Единой России" и президенту РФ В.В. Путину. Мы считаем, что правительство Медведева полностью себя дискредитировало и должно уйти в отставку! Государственная Дума РФ должна быть распущена!"

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