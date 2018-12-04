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Новости. Общество
07:25, 04 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Жители Карелии жалуются на массовые закрытия роддомов, детсадов и школ

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Издание "Meduza" выпустило материал, главной темой которого стала стремительная оптимизация учреждений здравоохранения и образования в Карелии.

Героями публикации стали жители малых населенных пунктов Карелии, пострадавших от последствий оптимизации бюджетных учреждений. 

Так, жители деревни Куйтежа, в которой закрыли сад на три десятка детей, возят дошкольников в соседнюю Мегрегу.

"Дочка сейчас в садик не ходит, сижу с ней дома. Если мне везти ее в Мегрегу, то и сына восьмимесячного надо с собой собирать, таскать с собой туда-обратно"  - рассказала многодетная мать Светлана.

"Автобус отходит в семь часов утра — значит, вставать нужно в шесть. Идти до остановки по темной деревне. Я каждый день веду ребенка на автобус и проклинаю власть", — говорит другая жительница Куйтежи, бывший директор школы Алена Нилова.

Героем публикации стала также жительница поселка Суоеки Анна Власова, которая ранее пожаловалась Артуру Парфенчикову на то, что в ее населенном пункте нет детского сада и ей не с кем оставить детей. В итоге Власова получила резкий ответ от чиновника, что стало причиной крупного скандала.

В материале издания "Meduza" также сообщается об оптимизации районных филиалов колледжей, закрытии родильного отделения в Питкяранте и манипуляциях вокруг ставок бюджетников. В частности, ради формального соблюдения майских указов президента санитарок переводят в уборщицы, а другим работникам сокращают ставки, сохраняя прежнюю нагрузку.

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