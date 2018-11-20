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Новости. Общество
15:05, 20 Ноября 2018
фото: gov.karelia.ru

Парфенчиков: "Это был минутный эмоциональный срыв"

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Глава Карелии Артур Парфёнчиков принёс местной жительнице из поселка Суоёки извинения, и объяснил своё поведение эмоциональным срывом.

"Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких чёрных списков нет для неё. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек", - сказал Парфенчиков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцести "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

 

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Комментарии

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Чудик
2018-11-20 15:25:22
Таким не место в органах государственной власти . , тем более на выборных должностях . здесь он раскрылся каков по сути . В отставку его .
User
2018-11-20 15:24:11
Детские сады в поселках открывать - это не в Китай мотаться, тут работать надо, а не ерундой болтать. И за что этому деятелю увеличили и без того астрономическую зарплату?
727394
2018-11-20 15:19:57
Еще 4 сентября ?
О как, наш чиновник тоже отметился в общении с населением. Рожать значит не надо, государство молодежи нечего не должно, денег нет но вы держитесь, и т.д. (ранее СМИ страны).
Нет смысла комментировать слова Парфенчикова и его коллег, но по сути это все (высказывания) - символ следующего года (.....ство).
однозначно
2018-11-20 15:17:42
Да правильно он всё сказал. Не стоило извиняться
Гость
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