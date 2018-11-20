Парфенчиков: "Это был минутный эмоциональный срыв"

Глава Карелии Артур Парфёнчиков принёс местной жительнице из поселка Суоёки извинения, и объяснил своё поведение эмоциональным срывом.

"Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких чёрных списков нет для неё. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек", - сказал Парфенчиков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцести "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".