Жители Карелии жалуются на плохие дороги министру транспорта в соцсети

Министр транспорта и дорожного транспорта Карелии Алексей Кайдалов получает жалобы граждан на своей странице ВКонтакте и на их основании отдает распоряжения подчиненным об устранении недостатков в работе.

Прием обращений граждан на странице Кайдалова Вконтакте начался в конце апреля. В основном, жалобы касаются состояния автодорог.

"Поверьте, все обращения мною просматриваются", - сказал Кайдалов.

Что еще сказал министр транспорта Карелии, читайте в материале делово йинтернет-газеты "Вести Карелии".