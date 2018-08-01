Жители Карелии жалуются в Минсельхоз на работу форелеводческих хозяйств

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии сообщило, на что чаще всего жаловались жители республики в первой половине 2018 г.

За первое полугодие 2018 года в министерство сельского и рыбного хозяйства республики поступило 203 обращения. Часть из низ касается бездомных собак.

"Граждане не только жалуются на большое количество безнадзорных животных на улицах городов и поселков, но и просят разъяснить алгоритм организации общественных приютов, возможность создания общественных некоммерческих организаций по содержанию безнадзорных животных и получения финансовой помощи", - отмечают в министерстве.

Также поступали обращения по поводу работы форелеводческих хозяйств и причинения вреда водным ресурсам республики.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".