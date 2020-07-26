Жители карельской деревни, где старики голодали из-за закрытия автолавки, боятся сгореть

Жители деревни Большие Горы Олонецкого района Карелии, которые в прошлом году не могли даже купить хлеба из-за закрытия автолавки, теперь остались без пожарного водоема.

О новой беде в старинной деревне написал в соцсетях ее житель, бывший первый секретарь Олонецкого райкома КПСС Василий Богданов.

"Мы, жители деревни, лишились пожарного водоема. Водоем на глазах исчезает, а ведь водоем спасал деревню от пожаров веками. Водоем вырыт нашими прадедами вручную. Когда-то мы деревенские дети купались в нем. А теперь не до купания. Сыграл свою роль человеческий фактор. Взяли и бухнули в водоем "Камаз" песка с огромными камнями, завалив подземный источник воды. Вода перестала циркулировать, водоем зарастает и высыхает", – пишет Богданов.





По словам жителя деревни, проблему пожарного водоема в деревне знают многие, но никаких мер предпринимают. Ситуация требует принятия незамедлительных мер администрацией Олонецкого района и Видлицкого поселения, считает Василий Богданов.

"В этом году очень высокий травостой на полях, и если никто не скосит траву, пожароопасность для деревни усилится. Раньше скашивала и заготовлял корма Видлицкий совхоз, а теперь неизвестно кто будет скашивать траву на полях, которые окружают деревню. Услышьте нас, пока не нагрянула большая беда, примеров в России достаточно!" – пишет пенсионер.





Напомним, летом прошлого года внимание федеральных и местных СМИ уже было приковано к проблемам деревни Большие Горы. Местные жители направили на прямую линию президенту Путину свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка. Затем они распространили пост в Интернете о том, в то в деревню, находящуюся в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде. Власти оставили людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.