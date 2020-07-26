890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания" 23
26.07.2020 14:03
Патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий (ФОТО) 12
26.07.2020 14:48
В понедельник в Карелии потеплеет до +25 градусов 1
26.07.2020 17:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИГОВОР ДМИТРИЕВУ, СВОБОДА ПЕТУНОВУ И СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
26.07.2020 19:00
Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии
26.07.2020 13:28
В районной больнице в Карелии пациентов пытались накормить рыбой с личинками червей 3
26.07.2020 17:10

Жители карельской деревни, где старики голодали из-за закрытия автолавки, боятся сгореть

Новости. Общество
11:40, 27 Июля 2020
фото: © Василий Богданов
Загрузка...

Жители деревни Большие Горы Олонецкого района Карелии, которые в прошлом году не могли даже купить хлеба из-за закрытия автолавки, теперь остались без пожарного водоема.

О новой беде в старинной деревне написал в соцсетях ее житель, бывший первый секретарь Олонецкого райкома КПСС Василий Богданов.

"Мы, жители деревни, лишились пожарного водоема. Водоем на глазах исчезает, а ведь водоем спасал деревню от пожаров веками. Водоем вырыт нашими прадедами вручную. Когда-то мы деревенские дети купались в нем. А теперь не до купания. Сыграл свою роль человеческий фактор. Взяли и бухнули в водоем "Камаз" песка с огромными камнями, завалив подземный источник воды. Вода перестала циркулировать, водоем зарастает и высыхает", – пишет Богданов.

По словам жителя деревни, проблему пожарного водоема в деревне знают многие, но никаких мер предпринимают. Ситуация требует принятия незамедлительных мер администрацией Олонецкого района и Видлицкого поселения, считает Василий Богданов.

"В этом году очень высокий травостой на полях, и если никто не скосит траву, пожароопасность для деревни усилится. Раньше скашивала и заготовлял корма Видлицкий совхоз, а теперь неизвестно кто будет скашивать траву на полях, которые окружают деревню. Услышьте нас, пока не нагрянула большая беда, примеров в России достаточно!" – пишет пенсионер.

Напомним, летом прошлого года внимание федеральных и местных СМИ уже было приковано к проблемам деревни Большие Горы. Местные жители направили на прямую линию президенту Путину свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка. Затем они распространили пост в Интернете о том, в то в деревню, находящуюся в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде. Власти оставили людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-07-27 12:28:18
В разработке закона Димы Яковлева принимала активное участие прославленная спортсменка – гимнастка Алина Кабаева.



zanoza
2020-07-27 11:58:42
Деревни заброшены, люди в них вынуждены выживать и подвергать свою жизнь ежедневной опасности.Всем на них глубоко плевать, у нас только на словах "дорог каждый человек".
кир
2020-07-27 12:06:35
zanoza, фигня это. Люди достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас.(я)
кир
2020-07-27 11:49:40
Так вот и правили секретари бывшие и теперешние начальники и депутаты Богданов и Степанов. Вы бы в ООН написали, что автолавки нет и водоем завалили. Зачем вам Россия грамотность дала и письменность. Чтобы ныли и просили всё из Москвы?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Сегодня 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»