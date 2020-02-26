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Жители Ключевой вместе с властями Петрозаводска решат, как привести в порядок "Каменный бор"

Новости. Общество
13:22, 27 Февраля 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Защитница "Каменного бора" Ирина Созончук прокомментировала итоги встречи с председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком, в ходе которой удалось договориться о совместных действиях в решении судьбы парка.

Прекращение возведения мотоспортивной трассы на территории парка "Каменный бор" стало возможным после того, как защитники зеленой зоны провели встречу с председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком. В ходе мероприятия удалось договориться о совместных действиях в решении судьбы парка. Итогом встречи, назначенной ранее на четверг, 27 февраля, но проведенной в связи с необходимостью срочного решения данного вопроса во вторник – 25 февраля, стало письмо в адрес вице-премьера правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова с просьбой остановить стройку и сохранить зеленую зону.

"Нужно сказать, что встреча прошла в конструктивном ключе, в форме прямого диалога. В ходе разговора я постаралась донести председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку позицию наших активистов, вставших на защиту парка. Руководитель городского Совета сообщил, что разделяет нашу позицию, мы сошлись во мнении, что строительство мототрассы и любую вырубку деревьев на данном земельном участке необходимо остановить", - сказала защитница "Каменного бора" Ирина Созончук.

По словам активистки, по результатам беседы была достигнута общая договоренность объединить усилия по сохранению зеленой зоны.

"Как представитель инициативной группы граждан, я передала письмо Геннадию Боднарчуку, в котором была изложена позиция и требования защитников "Каменного бора" в отношении строительства спортобъекта, с копией полного списка подписей граждан в защиту парка. Со своей стороны председатель Петросовета пообещал обратиться в правительство республики с просьбой остановить стройку. На сколько мне известно, данное письмо было направлено. Информация о том, что застройщик принял добровольное решение отказаться от строительства физкультурно-оздоровительного центра на участке, 25 февраля была размещена даже на официальном странице Главы Республики Артура Парфенчикова", - отметила Ирина Созончук.

В ходе встречи обсуждалась также тема восстановления утраченных деревьев.  Как отметила общественница, в дальнейшем вместе с жителями Ключевой, администрацией города и Петросоветом планируется точно определить, как данная территория будет приведена в порядок и каким образом будет проводиться компенсационная высадка новых деревьев.

"Думаю, что это может стать хорошей темой для обсуждения на следующей встрече с председателем Петросовета", - считает защитница "Каменного бора".

Ранее глава Минимущества Карелии заявил, что лес, вырубленный под строительство ФОКа в парке "Каменный бор" восстановят.

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Комментарии

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Изя
2020-02-27 14:08:17
А зачем было встречаться с Бондарчуком , если он ничего не решает и у него нет соответствующих для этого полномочий , , так и не понятно . :)
новый
2020-02-27 14:06:38
Артурчик поможет на субботнике. Главное, чтобы рабочие перчатки правильно надел - пупурышками внутрь. Кстати, так и не выяснили кто застройщик ? Тщательно скрывают.
Изя
2020-02-27 14:17:48
новый, И Щебекина . чтобы не забыл с собой взять , пусть трудом исправляются в глазах населения )) :)
Гость
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