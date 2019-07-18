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Новости. Общество
08:05, 18 Июля 2019
фото: В. Комаров

Жители Кондопоги предлагают присвоить имя Федермессера училищу олимпийского резерва

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Жители Карелии выступили с инициативой назвать училище олимпийского резерва именем бывшего генерального директора Кондопожского ЦБК Виталия Федермессера.

Об этом информирует газета "Новая Кондопога".

"Недавно в редакции нашей газеты раздался звонок от Алексея, работника комбината. Он сказал, что есть идея присвоить имя Федермессера училищу олимпийского резерва, которое открывается на базе Дворца спорта. Ведь именно Виталию Александровичу город и республика обязаны этим обьектом. Не было бы дворца - не было бы и единственного на Северо-Западе страны училища в Кондопоге. Училище всероссийское, значит, статус его достаточен для увековечивания имени Федермессера", - сообщает издание.

Сотрудники газеты решили провести опрос общественного мнения и спросить у жителей, поддерживают ли они ли идею присвоить имя генерального директора ОАО "Кондопога" Виталия Федермессера училищу олимпийского резерва. Мнения можно сообщать непосредственно в редакцию по телефону: 8 953 549 65 61 ("Новая Кондопога"), по электронной почте: nk1932@yandex.ru или письменно (Кондопога, ул. М. Горького, д. 14а).

Генеральный директор ОАО "Кондопога" Виталий Федермессерумер 19 июля 2008 года.

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