Жители лесного поселка на севере Карелии более года пытаются спасти озеро от форелеводов

Люди возмущены тем, что республиканские власти приняли решение о формировании на озере рыбоводного участка без учета мнения местного населения.

Год назад в поселке Ондозеро Муезерского района Карелии вспыхнул протест местных жителей против размещения форелевого хозяйства на озере Унус, которое приглянулось бизнесменам из Петрозаводска. Население лесного поселка опасается, что появление на озере форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. Однако особое возмущение людей вызвал тот факт, что республиканские власти решили сформировать на Унусе рыбоводный участок, даже не поинтересовавшись мнением тех, кто живет рядом с озером.

О том, как развиваются события вокруг Унуса сейчас, читайте в статье «Как превратить озеро в болото».