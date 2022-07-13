Жители нескольких районов Петрозаводска останутся на одну ночь без электричества

В ночь с субботы на воскресенье отключат электричество в домах в Октябрьском, Первомайском районах и в центре столицы Карелии.

В ночь с 23 на 24 июля, с 22 до 8 часов, произойдет отключение электричества в части домов в центре Петрозаводска, а также в Октябрьском и Первомайском районах, рассказали в администрации города.

Так, без света останутся жители домов на улицах Шотмана, Заводской, Кирова, Андропова, Куйбышева, Ленинградской, проспектах Первомайского, Октябрьского, Ленина, Карла Маркса и набережной Варкауса.

В администрации города также предупредили, что в связи с приостановкой электроснабжения 23 и 24 июля изменится время работы троллейбусов. В субботу последние машины вернутся в депо в 21.00. В воскресенье троллейбусы выйдут на свои маршруты с конечных станций в 10.30.

Кроме того, на время работ возможны частичные отключения водоснабжения, особенно в многоквартирных домах с собственными насосными станциями в районах вышеуказанных улиц.

Как объяснили в администрации города, неудобства связаны с работами на сетях. Для повышения надежности электроснабжения города энергетики заменят грозозащитный трос на двух линиях электропередачи «Петрозаводская ТЭЦ — Петрозаводск». Это должно защитить ЛЭП от прямых ударов молнии.