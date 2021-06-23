Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска просят поставить ограждения вдоль дороги

У жителей Ключевой вызывает беспокойство отсутствие пешеходной зоны вдоль дороги на улице Гвардейской – они просят чиновников обезопасить участок пути.

В паблике «Активные жители Ключевой» общественники подняли вопрос обеспечения безопасности для пешеходов по улице Гвардейской.

Один из активистов считает, что прохождение по участку дороги, особенно в темное время, небезопасно, так как по этой дороге часто ездят большегрузные автомобили, которые не всегда соблюдают скоростной реим.

Горожанин уже направил обращение в администрацию Петрозаводска округа с просьбой установки ограждений на улице Гвардейская со стороны Гвардейских переулков.