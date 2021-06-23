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Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска просят поставить ограждения вдоль дороги

Новости. От читателей
08:05, 24 Июня 2021
фото: паблик "Активные жители Ключевой"

У жителей Ключевой вызывает беспокойство отсутствие пешеходной зоны вдоль дороги на улице Гвардейской – они просят чиновников обезопасить участок пути.

В паблике «Активные жители Ключевой» общественники подняли вопрос обеспечения безопасности для пешеходов по улице Гвардейской.

Один из активистов считает, что прохождение по участку дороги, особенно в темное время, небезопасно, так как по этой дороге часто ездят большегрузные автомобили, которые не всегда соблюдают скоростной реим.

Горожанин уже направил обращение в администрацию Петрозаводска округа с просьбой установки ограждений на улице Гвардейская со стороны Гвардейских переулков.

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Комментарии

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Беня
2021-06-24 10:27:05
Забор просят. Как интересно :)
и потом "...по этой дороге часто ездят большегрузные автомобили, которые не всегда соблюдают скоростной реим."
Я начинаю думать шо жоповозки и "бензопилы на колесах" ездят исключительно чинно и важно, с понтом дела, как катафалк, возглавляющий траурную процессию :)
Изя
2021-06-24 09:16:08
Снять заборы в центре ПТЗ и установить на Ключевой . Как идея , кир ???)) :)
David.
2021-06-24 08:33:01
Овцы чувствуют себя в безопасности только за оградой.
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