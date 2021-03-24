Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами 25
24.03.2021 16:39
В Петрозаводске появятся две самые большие школы в Карелии 10
Сегодня 11:57
Ветром повалило огромную ель на автостоянку в Петрозаводске 3
Сегодня 06:55
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов в минувшем году 1
24.03.2021 19:40
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
Ранее судимый гурман из Петрозаводска не смог пройти мимо изысканного яства 1
24.03.2021 18:40
Кипр откроет границы для россиян в апреле 2
24.03.2021 19:10

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Новости. Общество
14:15, 25 Марта 2021
фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК
Загрузка...

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

В Петрозаводске в районе переулка Сенного дороги стали непроходимыми из-за грязи и снега. Жители Соломенного боятся остаться без воды, поскольку водовозка может не пробраться к ним по весенней распутице. Об этом передает паблик "ТОС Соломенное".

"Думаю, что люди воды не получат. Сегодня позвонила в 7.45 на 051 и сообщила о проблеме. Но время уже 13.20, а трактора всё нет и нет!", - сообщила автор поста.

Ранее сообщалось, как водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-25 14:42:32
Вот же жизнь у людей в ПТЗ, даже водопровода нет.
Изя
2021-03-25 14:38:16
А где же всем известный депутат товарищщщ Анишин , от Соломенного . назвавший граждан гавном , почему от то молчит ? Чем сейчас занят ?????)))) :)
врунофф
2021-03-25 14:26:31
Жить надо там, где вода есть, а не там где захочется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 9
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 5
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»