Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

В Петрозаводске в районе переулка Сенного дороги стали непроходимыми из-за грязи и снега. Жители Соломенного боятся остаться без воды, поскольку водовозка может не пробраться к ним по весенней распутице. Об этом передает паблик "ТОС Соломенное".

"Думаю, что люди воды не получат. Сегодня позвонила в 7.45 на 051 и сообщила о проблеме. Но время уже 13.20, а трактора всё нет и нет!", - сообщила автор поста.

Ранее сообщалось, как водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска.