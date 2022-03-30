Жители отдаленного района Петрозаводска завтра временно останутся без света

Завтра энергетики временно отключат электроснабжение в районе Зимник.

В четверг, 14 апреля, с 10 до 14 часов планируется отключение электроэнергии в районе Зимник. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Отключения будут произведены у потребителей АО «Прионежская сетевая компания» в связи с производством работ на сетях.