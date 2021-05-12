Жители Петрозаводска активно озеленяют город

В Петрозаводске проходит акция «Сад памяти», в рамках которой горожане высаживают деревья в разных районах столицы Карелии, сообщили в городской мэрии.

В среду, 12 мая,в карельской столице состоялась очередная акция «Сад памяти». На этот раз петрозаводчане поучаствовали в озеленении Паровозного сквера. На благоустроенной в прошлом году территории появилось 38 деревьев: ели, сосны, рябины и берёзы.

Сегодня, 13 мая, акции «Сад памяти» проходят на Сыктывкарской улице (между улицами Пархоменко и Мичуринской) и на аллее 1-я Древлянка. Перед акциями по посадке деревьев специалисты управления благоустройства и экологии проводят для горожан мастер-классы.

В пятницу, 14 мая, петрозаводчане также смогут принять участие в озеленении общественных территорий Петрозаводска. Акции «Сад памяти» пройдут в сквере Ивана Сенькина — в 16.00 и в Зарецком парке — в 17.00.