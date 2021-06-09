Жители Петрозаводска через телескопы наблюдают за затмением солнца (ФОТО)

На Студенческом бульваре в Петрозаводске собрались горожане с телескопами, камерами и черными фильтрами.

В центре города сегодня, 10 июня, можно понаблюдать за уникальным астрономическим явлением — кольцеобразным солнечным затмением. Обладатели телескопов дают возможность всем желающим воспользоваться своим оборудованием. Петрозаводчанин прикладывают телефоны к телескопам и снимают затмение, рассказал фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов.

«Фаза затмения небольшая, невооруженным глазом потемнение будет незаметно — а вот в телескоп с темным фильтром заметно, как луна наползает на солнце. Пик затмения будет около 14:30», — поделился Николай Смирнов.

Один из астрономов принес на Студенческий бульвар интересные инструменты — дуршлаг и шумовку. По его словам, в момент максимальной фазы тени от дырочек перестанут быть круглыми и примут форму солнца с вырезом.

Как сообщает «5 канал», впервые за 55 лет мир наблюдает уникальное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение: Луна перекрывает Солнце не полностью, создавая эффект яркой световой короны вокруг черного диска. Зрелищем в разной степени яркости могут насладиться жители России и других уголков земного шара. Повезет в этот раз больше всего жителям Чукотки и Якутии. Там Луна «съест» 94% солнца.