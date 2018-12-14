ФОТО: Жители Петрозаводска едят из помойки по "особому разрешению"

На минувшей неделе журналист "Столицы на Онего" увидел, как люди разбирают подгнившую еду из помойки.

В районе десяти часов вечера журналист увидела, как двое мужчин катят мусорный бак от одного из сетевых магазинов на Древлянке. Продавцы выкинули туда подгнившие фрукты и овощи.

Мужчины, прежде чем довезти контейнер до места назначения, провели ревизию и выбрали самое лучшее, набрали несколько пакетов и спрятали их. Остальное отвезли выстроившимся в очередь людям, которых было порядка 10 (все они были прилично одеты).

Они организовано подошли к контейнеру с пакетам, минут за 5-7 набрали необходимые продукты и ушли.

Когда корреспондент подошел к баку и спросил, можно ли и ему тоже что-то взять, мужчина с женщиной не разрешили, сказали, что нужно разрешение "особых людей".