Жители Петрозаводска ликвидировали пожар до прибытия спасателей

В карельской столице жители дома сумели самостоятельно справиться с возгоранием в помещении.

Как сообщили в МЧС по Карелии, жители дома по адресу Первомайский, 54 в Петрозаводске самостоятельно потушили возникшее в помещении небольшое возгорание. Огонь был ликвидирован до приезда пожарных.

Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении в доме загорелся пол на площади 1 кв. метр. В итоге с ликвидацией ЧП местные жители справились без помощи оперативных служб.