890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города 3
Сегодня 09:33
Более 72 тыс. жителей Карелии смогут получать повышенные выплаты 4
Сегодня 10:00
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
Сегодня 16:08
Человек выпал из машины после страшного столкновения автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 13:07

Жители Петрозаводска могут прийти на фестиваль "Гиперборея" с макулатурой

Новости. Общество
18:00, 31 Января 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Загрузка...

Администрация столицы Карелии в рамках Международного фестиваля "Гиперборея – 2020" организуют экологическую акцию по сбору макулатуры.

Сдать макулатуру можно будет 8 февраля с 12 до 14 часов на смотровой площадке с декоративной балюстрадой в створе улицы Германа Титова. Вторсырье примет и увезет на переработку ООО "ЮВИ ПТЗ". Вырученные средства пойдут на участие Карелии в народном проекте "Киноуроки в школах России". Присоединиться к экологической акции может любой желающий. Участников ожидает розыгрыш призов, сообщили в адмнистрации Петрозаводска.

Кроме того, рядом, в парке Победы, расположится спортивно-развлекательная площадка "ГиперСмена". Там в главный день "Гипербореи" с 10 до 13 часов Молодежный центр "Смена" совместно с АНО "Велоспорт Карелия" и лидерским клубом "Лови момент" будут проводить соревнования по карельской национальной игре "кюккя", танцевальную программу, военно-патриотическую игру и кросс-кантри "Онежский заезд". На трассу выйдут дети от трех до 17 лет и взрослые в категории от 18 лет. Для самых же маленьких костюмированную беговелогонку "Дети Борея" организует клуб "ПедалейNET".

Ранее стало известно, что на "Гиперборею" приедут группа "Отпетые мошенники" и Дед Мороз из Великого Устюга.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 5
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 9
Сегодня 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Сегодня 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
Сегодня 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»