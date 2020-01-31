Жители Петрозаводска могут прийти на фестиваль "Гиперборея" с макулатурой

Администрация столицы Карелии в рамках Международного фестиваля "Гиперборея – 2020" организуют экологическую акцию по сбору макулатуры.

Сдать макулатуру можно будет 8 февраля с 12 до 14 часов на смотровой площадке с декоративной балюстрадой в створе улицы Германа Титова. Вторсырье примет и увезет на переработку ООО "ЮВИ ПТЗ". Вырученные средства пойдут на участие Карелии в народном проекте "Киноуроки в школах России". Присоединиться к экологической акции может любой желающий. Участников ожидает розыгрыш призов, сообщили в адмнистрации Петрозаводска.

Кроме того, рядом, в парке Победы, расположится спортивно-развлекательная площадка "ГиперСмена". Там в главный день "Гипербореи" с 10 до 13 часов Молодежный центр "Смена" совместно с АНО "Велоспорт Карелия" и лидерским клубом "Лови момент" будут проводить соревнования по карельской национальной игре "кюккя", танцевальную программу, военно-патриотическую игру и кросс-кантри "Онежский заезд". На трассу выйдут дети от трех до 17 лет и взрослые в категории от 18 лет. Для самых же маленьких костюмированную беговелогонку "Дети Борея" организует клуб "ПедалейNET".

Ранее стало известно, что на "Гиперборею" приедут группа "Отпетые мошенники" и Дед Мороз из Великого Устюга.