"Отпетые мошенники" и Дед Мороз из Великого Устюга приедут на "Гиперборею" в Петрозаводск

В администрации столицы Карелии представили программу Международного зимнего фестиваля "Гиперборея", основные мероприятия которого пройдут 8 февраля

"Гиперборея. Здесь оживают легенды!" - такой образ фестиваля будет создан для жителей и гостей города в этом году, рассказали в мэрии, где сегодня презентовали событийный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Карелии.

Власти Петрозаводска решили возобновить карнавальное шествие, визуально-образное решение которого разрабатывается на основе материалов интернет-проекта "100 символов Карелии".

"Участники шествия смогут воспользоваться идеей воплощения одного из этих символов для представления своей команды или придумать свою оригинальную версию", - рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова.

Карнавальное шествие пройдет от площади Кирова, по проспектам Карла Маркса и Ленина центральной площадки на Онежской набережной.

Все основные праздничные мероприятия с массовым гулянием состоятся 8 февраля. Горожан и гостей вновь ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии будут подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера. Все желающие смогут принять участие в "Марше здоровья" на 2 км без учета времени.

На "Гиперборее" будут организованы мастер-классы по игре кюккя и, если погода позволит, катание на санках-салазках (финки/поткури), которые изготавливаются мастером фирмы "Заозерские салазки" по уникальным чертежам.

По традиции на площадке у ротонды будет проходить программа "Зимняя Калакунда", где гостей всех будут угощать рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" проведет зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

"Победители конкурсов на лучший фонарик, лучшие рукавички, на лучшие арт-сани будут объявлены на празднике "Арт-зима в Старом городе" и награждены бесплатной поездкой на остров Кижи", - рассказала Любовь Иконникова.

Большое театрализованное представление "Здесь оживают легенды" дадут на центральной площадке в створе проспекта Ленина. В нем примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек "Лапси" и гномы.

"Конкурс снежных и ледовых скульптур, несмотря на капризы карельской погоды, состоится. Заготовка снега и льда находится на контроле у организаторов. Так как температура воздуха пока не позволяет делать искусственный снег, подрядчик будет завозить его с окраины города. Но как только позволит температурный режим начнется подготовка искусственного снега. Также уже есть представление, откуда завозить лед. На участие в конкурсе заявились мастера из Южной Кореи, Италии, Финляндии, Республики Беларусь, Казахстана, Удмуртии, Узбекистана, Карелии, Якутии, Красноярска, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Вологодской областей", - поделилась заместитель главы Петрозаводска.

Завершится праздник вечером 8 февраля церемонией награждения мастеров, выступлением группы "Отпетые мошенники" и фейерверком.