890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница Карелии лишилась 150 тысяч рублей, установив приложение 2
27.01.2020 18:00
Жителя Карелии осудили на полтора года за половую связь с ребенком 3
27.01.2020 16:42
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
27.01.2020 16:16
Власти Карелии планируют завершить программу расселения аварийного жилья на два года раньше 6
27.01.2020 16:44

"Отпетые мошенники" и Дед Мороз из Великого Устюга приедут на "Гиперборею" в Петрозаводск

Новости. Культура
12:29, 28 Января 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В администрации столицы Карелии представили программу Международного зимнего фестиваля "Гиперборея", основные мероприятия которого пройдут 8 февраля

"Гиперборея. Здесь оживают легенды!" - такой образ фестиваля будет создан для жителей и гостей города в этом году, рассказали в мэрии, где сегодня презентовали событийный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Карелии.

Власти Петрозаводска решили возобновить карнавальное шествие, визуально-образное решение которого разрабатывается на основе материалов интернет-проекта "100 символов Карелии".

"Участники шествия смогут воспользоваться идеей воплощения одного из этих символов для представления своей команды или придумать свою оригинальную версию", - рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова.

Карнавальное шествие пройдет от площади Кирова, по проспектам Карла Маркса и Ленина центральной площадки на Онежской набережной.

Все основные праздничные мероприятия с массовым гулянием состоятся 8 февраля. Горожан и гостей вновь ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии будут подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера. Все желающие смогут принять участие в "Марше здоровья" на 2 км без учета времени.

На "Гиперборее" будут организованы мастер-классы по игре кюккя и, если погода позволит, катание на санках-салазках (финки/поткури), которые изготавливаются мастером фирмы "Заозерские салазки" по уникальным чертежам.

По традиции на площадке у ротонды будет проходить программа "Зимняя Калакунда", где гостей всех будут угощать рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" проведет зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

"Победители конкурсов на лучший фонарик, лучшие рукавички, на лучшие арт-сани будут объявлены на празднике "Арт-зима в Старом городе" и награждены бесплатной поездкой на остров Кижи", - рассказала Любовь Иконникова.

Большое театрализованное представление "Здесь оживают легенды" дадут на центральной площадке в створе проспекта Ленина. В нем примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек "Лапси" и гномы.

"Конкурс снежных и ледовых скульптур, несмотря на капризы карельской погоды, состоится. Заготовка снега и льда находится на контроле у организаторов. Так как температура воздуха пока не позволяет делать искусственный снег, подрядчик будет завозить его с окраины города. Но как только позволит температурный режим начнется подготовка искусственного снега. Также уже есть представление, откуда завозить лед. На участие в конкурсе заявились мастера из Южной Кореи, Италии, Финляндии, Республики Беларусь, Казахстана, Удмуртии, Узбекистана, Карелии, Якутии, Красноярска, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Вологодской областей", - поделилась заместитель главы Петрозаводска.

Завершится праздник вечером 8 февраля церемонией награждения мастеров, выступлением группы "Отпетые мошенники" и фейерверком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-28 14:45:54
Самобытные и без Григорьева хотят зомбировать население своими скандинавскими ценностями.
zanoza
2020-01-28 13:47:21
Своих мошенников расплодилось ,что девать некуда, так нам ещё и "Отпетых " собираются подогнать :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 6
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»