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Жители Петрозаводска могут привиться в карельском научном центре РАН

Новости. Общество
14:03, 08 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Новый пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылся на улице Пушкинской.

Теперь прививку от COVID-19 можно сделать и в прививочном пункте Центра медико-биологических исследований КарНЦ РАН на улице Пушкинской, 3. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Что сделать прививку в карельском научно центре РАН, нужно записаться по телефону 78-11-91, 63-12-81 или обратиться в регистратуру прививочного пункта с 8:30 до 16:00. Время работы пункта с 13:00 до 15:00.

Михаил Охлопков напомнил, что в Карелии сегодня работают 30 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации.

По данным главы Минздрава, первым компонентом вакцины «Спутник V» в республике привились уже 41 897 (66,2% от объёма поступившей вакцины) человек, полностью вакцинировались 30 126 (47,6% от объёма поступившей вакцины). Среди тех, кто сделал прививку, 18 469 человек в возрасте 60+.

Всего же на данный момент в Карелию поступило 63 292 доз вакцины «Спутник V».

«Республика Карелия находится в десятке лидеров и занимает 7 место по темпам вакцинации по Российской Федерации, исходя из объёма поступивших вакцин. Вместе с тем в Республике Карелия доля лиц старше 60 лет, охваченных вакцинацией, составляет более 40%. По этому показателю Карелия также в пятёрке лидеров», - пишет министр.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре.

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