Жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре

Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции без записи стартовала в ТРК "Лотос Плаза".

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 оборудовали специальное помещение, где теперь можно сделать прививку от COVID-19. В помещении соблюдаются все противоэпидемические меры, разведены потоки посетителей. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Об этом сообщили в официальном паблике Центра общественного здоровья Карелии.

Чтобы пройти процедуру, вам нужно иметь при себе паспорт РФ,полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинацию проводят специалисты Городской поликлиники № 1 вакциной "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак").

Режим работы пункта вакцинации ежедневно: с 12.00 до 18.00.

Приходить желательно до 17:00.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч пожилых жителей Карелии сделали прививку от коронавируса.