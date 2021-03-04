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Жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре

Новости. Общество
14:42, 05 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Центра общественного здоровья Карелии"
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Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции без записи стартовала в ТРК "Лотос Плаза".

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 оборудовали специальное помещение, где теперь можно сделать прививку от COVID-19. В помещении соблюдаются все противоэпидемические меры, разведены потоки посетителей. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Об этом сообщили в официальном паблике Центра общественного здоровья Карелии.

Чтобы пройти процедуру, вам нужно иметь при себе паспорт РФ,полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинацию проводят специалисты Городской поликлиники № 1 вакциной "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак").

Режим работы пункта вакцинации ежедневно: с 12.00 до 18.00.

Приходить желательно до 17:00.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч пожилых жителей Карелии сделали прививку от коронавируса.

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Комментарии

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кир
2021-03-05 16:35:48
Давидка скажет: ну и дураки вы все. У меня есть халат в морге, а у вас нет.
zanoza
2021-03-05 15:03:34
Если вы не идёте на прививку, прививка придёт к вам :)
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