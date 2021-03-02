Более 11 тысяч пожилых жителей Карелии сделали прививку от коронавируса

На прививку от коронавирусной инфекции в Карелии решились уже 24 860 человек.

В Карелии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты уже 24 860 человек, полностью провакцинированы, то есть получили оба компонента – 12 314 человек. Активно прививается старшее поколение: 11 383 жителя Карелии старше 60 лет вакцинировались. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным министра, до 10 марта в республику поставят ещё 5300 доз вакцины "Спутник V".

Всего же Карелия получила 28 292 дозы вакцины.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в медколледже.