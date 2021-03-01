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Жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в медколледже

Новости. Общество
08:05, 02 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Городская поликлиника №3 организовала при Петрозаводском Базовом Медицинском колледже мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации города.

Сделать прививку в мобильном пункте можно ежедневно с 14.00 до 18.00, в выходные и праздники – с 10.00 до 13.00. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Мобильный пункт находится по адресу: улица Советская, 15 (вход со стороны улицы Грибоедова).

Ранее сообщалось, прививку от коронавируса сделали почти 22 тысячи жителей Карелии.

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