Жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в медколледже

Городская поликлиника №3 организовала при Петрозаводском Базовом Медицинском колледже мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации города.

Сделать прививку в мобильном пункте можно ежедневно с 14.00 до 18.00, в выходные и праздники – с 10.00 до 13.00. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Мобильный пункт находится по адресу: улица Советская, 15 (вход со стороны улицы Грибоедова).

Ранее сообщалось, прививку от коронавируса сделали почти 22 тысячи жителей Карелии.