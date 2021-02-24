Прививку от коронавируса сделали почти 22 тысячи жителей Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о ситуации с вакцинацией жителей республики.

Почти 22 тысячи жителей Карелии привились первым компонентом "Спутник V", сообщает оперштаб.

Полностью вакцинированы против коронавируса, то есть привиты и первым, и вторым компонентом вакцины "Спутник V", 7 435 человек. Первым компонентом привиты 21 763 человека, из них 9797 - люди старше 60 лет.

В праздничные дни в республику поступили 3700 доз вакцины. Еще одна партия такого же объема ожидается в течение двух недель. В общей сложности Карелия получила 27 092 дозы вакцины.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии.