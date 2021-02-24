За последние 24 часа еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составляет на сегодняшний день 297 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались 69-летняя жительница поселка Партала и 72-летняя жительница Лахденпохьи. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составляет на сегодняшний день 297 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 138 человек. Из этого числа заболевших – 120 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии инфицировано новым вирусом COVID-19 40609 человек.

Выздоровели 36298, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 189 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6567,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2862,7 случая, по Северо-Западу – 5054,5.