Жители Петрозаводска могут следить за ремонтом автовокзала

В зале ожидания установили видеокамеру.
ЭхРемонт автовокзала в Петрозаводске приближается к концу, сообщает «Карелавтотранс». Уже началась отделка главного зала для пассажиров.
В этом месяце в зале ожидания будут устанавливать перегородки и кассовые окна.
Насколько успешно идут работы, теперь можно отследить онлайн, сообщает проект «Жизнь и кошелек», где можно найти ссылку на трансляцию.
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