Жители Петрозаводска могут следить за ремонтом автовокзала

В зале ожидания установили видеокамеру.

ЭхРемонт автовокзала в Петрозаводске приближается к концу, сообщает «Карелавтотранс». Уже началась отделка главного зала для пассажиров.



В этом месяце в зале ожидания будут устанавливать перегородки и кассовые окна.



Насколько успешно идут работы, теперь можно отследить онлайн, сообщает проект «Жизнь и кошелек», где можно найти ссылку на трансляцию.