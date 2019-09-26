Жители Петрозаводска могут воспользоваться услугой "Личный кабинет" на сайте "ТГК-1"

С сентября 2019 года для жителей Карелии начал работу личный кабинет lk.tgc1.ru.

С его помощью после регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды и тепловой энергии, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату.

— Мы разработали личный кабинет для повышения качества обслуживания наших потребителей — физических лиц. Помимо основных функций в виде передачи показаний и их оплаты, в личном кабинете будут публиковаться новости. Также есть возможность отправить обращение в Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" и получить ответ, — отмечает руководитель Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Анна Ригина.

Передать показания индивидуальных приборов учета через личный кабинет lk.tgc1.ru можно без регистрации. Показания принимаются до 25 числа текущего месяца. Показания, переданные после 25 числа, будут учтены в следующем расчетном периоде.