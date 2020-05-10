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Жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус (ВИДЕО и ФОТО)

Новости. Общество
09:01, 11 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"/Николай Смирнов
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Петрозаводчане целыми семьями приходили 9 мая к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как в столице Карелии отметили День Победы. Несмотря на просьбу главы республики воздержаться от посещения мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата", многие петрозаводчане побывали у памятника. Горожане приходили к Вечному огню целыми семьями. Дети бабушки, дедушки возлагали цветы, кидали в огонь монетки и фотографировались. Дистанции в 4 метра никто не соблюдал.

Полицейские стояли рядом, но никаких мер не предпринимали.

Как в Петрозаводске прошел День победы, смотрите видео и фото.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузьма
2020-05-11 09:27:57
Вот это молодцы , вышли , возложили цветы и отдали почести героям , несмотря на бредовые запреты властей .
Гость
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