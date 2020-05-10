Жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус (ВИДЕО и ФОТО)

Петрозаводчане целыми семьями приходили 9 мая к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как в столице Карелии отметили День Победы. Несмотря на просьбу главы республики воздержаться от посещения мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата", многие петрозаводчане побывали у памятника. Горожане приходили к Вечному огню целыми семьями. Дети бабушки, дедушки возлагали цветы, кидали в огонь монетки и фотографировались. Дистанции в 4 метра никто не соблюдал.

Полицейские стояли рядом, но никаких мер не предпринимали.

Как в Петрозаводске прошел День победы, смотрите видео и фото.