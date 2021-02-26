Жители Петрозаводска принесли цветы на символический "Немцов мост" (ФОТО)

В столице Карелии почтили память убитого оппозиционера Бориса Немцова.

Вечером 27 февраля на небольшом мосту через реку Лососинка в Петрозаводске собрались жители карельской столицы, чтобы почтить память оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве шесть лет назад. Гражданские активисты установили на мосту портреты оппозиционера и возложили к ним живые цветы.



Живые цветы на мосту через Лососинку. Фото: Валерий Поташов

Эта акция памяти проходит в Петрозаводске уже шестой год поряд. А мост через Лососинку стал в городе символическим "Немцовым мостом".

В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов. Правда, перед тем, как на мост пришли гражданские активисты, возле него дежурил полицейский экипаж, но перед самым возложением цветов он покинул место памятной акции.