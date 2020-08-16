Жители Петрозаводска просят обустроить пешеходный переход рядом с открывающимся магазином

В Пятом поселке обеспокоены тем, что ГИБДД не согласовало обустройство пешеходного перехода, ведущего к новому магазину.

На улице Пограничная, 19 в начале сентября 2020 года планируется открытие продуктового магазина крупной торговой сети. В связи с полным отсутствием в этом районе города таких торговых точек, жители очень обрадовались этой новости. Однако, как стало известно, ГИБДД не согласовало торговой сети обустройство пешеходного перехода, ведущего к данному магазину. Об этом жители Пятого поселка рассказали в паблике "ДТП ПТЗ".

"Жители района очень обеспокоены такой позицией ГИБДД и переживают, в первую очередь, за безопасность детей и подростков, которые в любом случае будут посещать этот открывшийся магазин. Просим министра внутренних дел Республики Карелия, начальника ГИБДД Республики Карелия и начальника ГИБДД Петрозаводска, Главу Петрозаводского городского округа изучить вопрос, пойти на встречу просьбам жителей и положительно решить вопрос организации пешеходного перехода в указанном месте! Безопасность граждан, в том числе несовершеннолетних, должна быть обеспечена!" - считают горожане.

Ранее сообщалось, что светофор появится на опасном участке дороги в Петрозаводске.