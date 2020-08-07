Светофор появится на опасном участке дороги в Петрозаводске

В адрес властей города поступали многочисленные обращения от жителей района, родителей и педагогов школы №33 с просьбой обезопасить пешеходный переход рядом с образовательным учреждением, сообщили в Петросовете.

Уже началаст установка современного автоматического регулировщика с пешеходно-вызывным устройством в районе пересечения улиц Ключевая и Сусанина.

"Выбор данного перекрестка для установки светофорного объекта нельзя назвать случайным. На улице Ключевой в районе школы №33 очень интенсивное движение транспорта, ежегодно фиксируется значительное количество ДТП, в том числе с участием пешеходов. В адрес депутатов городского Совета неоднократно поступали жалобы от жителей с просьбами обезопасить перекресток, которым пользуются школьники района. К нам поступило несколько десятков подобных обращений от горожан. С введением в эксплуатацию светофора движение будет упорядочено, и дорожная обстановка улучшится", – отметила заместитель председателя постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию, депутат по округу №8 Екатерина Реутова.